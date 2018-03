Porter des Crocs au quotidien, c’est vraiment mauvais pour les pieds

Très colorée, pas franchement esthétiques, mais lavable et en apparence confortables, les Crocs "made in USA" sont partout ou presque. Beaucoup portées dans le milieu médical, en particulier par les infirmières, à la place des classiques sabots médicaux, ces chaussures ne seraient pourtant pas recommandées par les podologues, les spécialistes du pied.

Des journalistes du Huffington Post américain ont interrogé des podologues sur le sujet. Tous s’accordent à dire qu’il ne faut pas porter ces sabots en caoutchouc toute la journée sous peine de souffrir de douleurs et de déformations des pieds.

Des risques de douleurs, de tendinites ou de déformations

Les crocs ont la forme d’un sabot, avec une lanière sur l’arrière. Entièrement en plastique, ces chaussures plaisent pour leur côté pratique : elles sont confortables, faciles à nettoyer, et plutôt légères. Plus de 300 millions de paires ont été vendues à travers le monde. Mais pour les spécialistes, elles seraient responsable de certaines douleurs ou affections des pieds.

« Malheureusement les Crocs ne sont pas faites pour être portées toute une journée », explique Megan Leahy, podologue à Chicago. Initialement concues pour être portées à la piscine ou à la plage, elles ne protégeraient pas assez le talon, or lorsque celui-ci est instable, les orteils compensent en se crispant pour trouver un équilibre. Cela peut causer des douleurs de tendinites, des déformations des orteils, des problèmes aux ongles ou encore des callosités.

Ces différents risques ne sont pas propres au Crocs, ils existent aussi lorsque l’on porte des tongs ou des chaussures qui n’ont pas d’arrière. Cela peut créer des douleurs au talon ou au niveau de la voûte plantaire.

Ne pas les porter toute la journée

Les seules personnes pour qui le port des Crocs serait bénéfique seraient celles qui ont une arche plantaire très creuse et celles qui souffrent d’un œdème excessif des jambes ou des chevilles. Mais même pour celles-ci, le port de ces chaussures toute la journée, entre 8 et 10 heures donc, présente des risques.

Bref, cet été, on réserve les Crocs à la piscine, la plage ou le jardinage, et surtout on ne les porte pas toute la journée.