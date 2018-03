Consommer de l'alcool en famille peut influencer votre consommation personnelle

La consommation d'alcool chez les jeunes est influencée par les habitudes culturelles, les amis, l'accessibilité à l'alcool et le marketing, mais aussi par les parents et la famille.

Éduquer à consommer de l'alcool ?

Le rôle de la famille dans les premières expérimentations d'alcool par le jeune est souvent minimisé. Pourtant, presque un quart des adolescents ont déjà consommé de l'alcool avec leurs parents.

Pour certains parents, il s'agit de jouer un rôle dans l'éducation de leur enfant vers une consommation responsable et contrôlée et de leur servir de modèle. Leurs préoccupations sont surtout centrées sur les effets à court terme de la consommation qu'ils pensent pouvoir maitriser ainsi. Ils associent souvent leur éducation sur les risques liés à la consommation d'alcool avec d'autres actions comme par exemple le transport à des fêtes ou l’organisation de soirées avec leur supervision au domicile familial.

Un effet protecteur pas toujours systématique

La surveillance parentale et la qualité de la relation avec les enfants semblent jouer un rôle protecteur à court et à long terme. Cependant, au-delà de l'information et de l'éducation, c'est surtout l'équilibre entre la surveillance et l'offre de la consommation qui permet aux jeunes de conserver le contrôle sur sa consommation d'alcool tout au long de sa vie.

L’image parentale et les informations qu’il a reçu au cours de son enfance et de son adolescence l’aide à construire un modèle durable qui limite les risques de sombrer dans la dépendance.

Même si l'abstinence reste la règle chez les jeunes, en cas de consommation, les parents et la famille ont un rôle important d'éducation, de surveillance et de guide. Ils permettent d'informer et de mettre en garde sans diaboliser ni encourager la consommation.