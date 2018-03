Le football est excellent pour la santé

Il y a en effet dans le football, les mots clefs de la définition du « bon sport » : endurance avec courses rapides, des successions d'accélérations qui améliorent le rythme cardiaque et la respiration. C’est bon, aussi, pour la résistance, les muscles et l’équilibre, en améliorant le centre de gravité: il suffit de regarder Lionel Messi ou Kylian MBappé pour le comprendre. Le foot développe aussi la vitesse et l’adresse donc la coordination.

Tout cela pendant 90 minutes ce qui est une bonne durée.

Un sport complet, mais qui nécessite un entraînement sérieux, même pour un amateur. L’échauffement est absolument indispensable si on ne veut pas « casser » à la première attaque. Il faut considérer le match comme l’aboutissement d’un entraînement physique qui doit se traduire, y compris chez les amateurs, par au moins deux séances, dont une sans ballon pour travailler l’endurance ; jogging ou vélo par exemple.

Et puis, le football forme l’esprit d’équipe, avec un véritable « but » commun ce qui n’est pas une mince affaire, en particulier pour les enfants timides et solitaires.

Il n’existe qu’une seule contre-indication officielle à la pratique du foot. Elle est assez rare : la mono ophtalmie, le fait de n’avoir qu’un œil qui fonctionne ; pas parce que le foot nécessite deux yeux mais parce que c’est un sport assez violent où le risque de blesser l’œil restant n’est pas nul.

Pas de limite d’âge…théorique !

Il existe des matches de séniors, organisés un peu partout ; en particulier les anciennes gloires, comme nos champions du monde.

Mais au-delà de la quarantaine, comme c’est un sport aux variations de rythme fréquentes, parfois mal supportées d'un point de vue cardiaque, un examen chez le médecin, en particulier pour une échographie, est impératif.

Ensuite attention aux confrontations avec des plus jeunes. On reste entre seniors. Tous ceux qui n’obéissent pas à cette règle, en paient le prix fort, avec des entorses et des fractures. Les « frimeurs » du dimanche, en famille, en savent quelque chose…

Le football est aussi un sport à conseiller aux femmes ; et elles ne s’en privent pas ! Seule précaution, les zones sensibles ne se situent pas aux mêmes endroits et seront protégées différemment.

Un mot sur l’équipement. Même en dehors des matches de bonne chaussures et des protèges tibias sont un minimum. Sans oublier de protéger les hanches des gardiens si toutefois ce sont des plongeurs…