On opère plus souvent les gros seins que les petits.

Une jolie jeune fille vit très mal un 95 E ou F, dont les seins tombent sur la taille dès qu’elle enlève son soutien-gorge et qui ne peut absolument pas porter de vêtements ajustés ou de robes à fines bretelles. Résultat d’un développement anormal de la glande mammaire, ce véritable handicap ne fait pas que gêner certaines activités physiques, il provoque des douleurs dorsales et musculaires, induit une mauvaise posture du dos et des épaules et, toujours à cause du poids des seins, occasionne un relâchement de la peau.

Les résultats de cette intervention sont en général excellents.

Sous anesthésie générale, elle dure un peu plus de 1 heure et nécessite 1 ou 2 jours d’hospitalisation. Elle consiste à retirer un morceau de sein et l’excès de peau, à repositionner le mamelon et l’aréole, puis à remodeler artistiquement le sein selon un volume et une forme choisis par l’intéressée. Celle-ci portera des pansements moulants pendant quelques jours, puis un soutien-gorge médical, c’est-à-dire sans armature, mais maintenant parfaitement les seins nuit et jour pendant un mois. L’impression de légèreté est déjà ressentie, à ce moment-là, mais la nouvelle poitrine ne sera parfaitement esthétique qu’au bout de 2 à 3 mois. Pendant tout ce temps, il faut éviter les sports demandant de lever les bras.

Une vie strictement normale est toutefois possible au bout de 3 semaines.

Il faut compter une année pour que les cicatrices de cette intervention s’estompent et deviennent une simple ligne blanche.

Elle peut se faire relativement jeune , dès 16 ou 17 ans, et il est même conseillé de la réaliser tôt afin de limiter les cicatrices.

Pas de conséquence sur une grossesse ou un allaitement ultérieurs, si ce n’est que l’on conseille d’attendre une année après l’opération. Pas d’inquiétude non plus quant au risque de cancer,:.

Reste le point sensible : le coût : Entre 2000 et 4 000 €. Une prise en charge sécu de la réduction mammaire est possible si plus de 300 gr sont retirés sur chacun des deux seins. Les compléments d’honoraires du chirurgien et de l’anesthésiste peuvent être pris en charge complètement par votre mutuelle en fonction de votre contrat.