Un antibiotique courant augmente le risque d’accidents cardiovasculaires et de décès

Selon la FDA, les médecins doivent être prudents, voire envisager les alternatives antibiotiques à la clarithromycine, chez tous les malades insuffisants coronaires.

Cette décision survient dans les suites de l’étude CLARICOR qui a montré une augmentation de ces accidents cardiovasculaires survenant chez les coronariens, bien après un traitement usuel de 2 semaines avec la clarithromycine (dans l’année qui suit). Une revue des données concernant cet antibiotique chez les malades inclus dans CLARICOR a ensuite été réalisée sur 10 ans.

Un risque objectivé

Un large essai clinique, appelé CLARICOR, avait mis en évidence une augmentation inattendue du nombre de décès après un an ou plus de suivi chez les malades souffrant de coronaropathie qui ont reçu un traitement de deux semaines par la clarithromycine.

Certaines études observationnelles on ensuite constaté une augmentation des décès ou d'autres problèmes cardiaques graves, tandis que d'autres non : sur les 6 études observationnelles publiées à ce jour chez des patients avec ou sans coronaropathie, deux ont objectivé un risque à long terme de la clarithromycine, et quatre n'ont pas objectivé ce risque.

Une étude contrôlée et démonstrative

Dans l'ensemble, les résultats de l'étude CLARICOR, qui est prospective, contrôlée versus placebo, représente la preuve la plus solide en faveur de l'augmentation du risque par rapport aux résultats des études observationnelles. Il n'y a pas d'essais prospectifs, randomisés et contrôlés avec les mesures adéquates de sécurité à long terme après un traitement à la clarithromycine chez des patients qui n'ont pas de maladie cardiaque.

Pas d’explication pour ce sur-risque

Il n'y a pas d'explication claire sur le mécanisme avec lequel la clarithromycine entraînerait plus de décès et d’accidents cardiovasculaires que le placebo.

La clarithromycine est un antibiotique de la classe des macrolides qui est couramment prescrit dans les infections ORL, cutanées et respiratoires depuis plus de 25 ans. Il s’agit également d’un antibiotique particulièrement intéressant dans certaines infections opportunistes rares comme les infections à Mycobacterium Avium.

En France, sa notice signale un risque d’allongement de l’intervalle QT sur l’électrocardiogramme mais pas d’influence sur la coronaire ni d’interaction avec les médicaments utilisés dans l’insuffisance coronaire. Ce n’est pas cet effet qui serait à l’origine des troubles et des décès observés.

L’Agence de sécurité française des médicaments (ANSM) n’a pas d'information sur ces derniers développements sur son site, de même que l’agence européenne (EMA). Une demande d'information a été faite.