Une brusque augmentation de pollution est aussi nocive pour le coeur que lorsqu'elle est élevée sur une longue période

Une augmentation rapide du taux de pollution serait aussi néfaste pour le cœur qu’un niveau élevé soutenu, c’est la conclusion d’une étude allemande menée dans la ville de Iena publiée le 15 février 2018 dans l’European Journal of Preventive Cardiology.

La pollution passée au peigne fin

On ne manque plus de preuves quant à la nocivité d’une exposition à de hautes concentrations de pollution conduisant au risque de développer plusieurs pathologies, incluant les crises cardiaques. Les limites de pollution réglementaires de l’Union européenne sont établies à partir de valeurs supérieures absolues.

Cependant, l'étude allemande a analysé le lien entre l’augmentation rapide de la pollution atmosphérique et le risque de crise cardiaque. L'expérience a été conduite dans la ville de Iena, comprenant 100 000 habitants, durant quelques jours au cours des dernières années. Pendant cette période, les concentrations en polluants atmosphériques dépassaient les limites quotidiennes européennes fixées. Elles ont donc été comparées le troisième, le deuxième et le premier jour avant que se manifestent les symptômes de crise cardiaque, avec les concentrations de la semaine précédente, ainsi qu’avec celles de la suivante.

Oxyde nitrique et crise cardiaque

Leurs résultats permettent de mettre en évidence un accroissement du taux d’oxyde nitrique de plus de 20 µg/m3 dans les 24h associé à un risque plus que doublé de crise cardiaque.

Plus généralement, les chercheurs estiment que le risque de crise cardiaque associé au taux d’oxyde nitrique dépend de la dynamique et de l’ampleur des augmentations, et pas uniquement de l’exposition à des concentrations élevées de polluants atmosphériques. Selon eux, les effets néfastes d’une augmentation rapide de la pollution peuvent se produire même dans des petites villes. Ils prennent pour exemple la ville de Iena où des augmentations de plus de 20 µg/m3 dans les 24h surviennent plus de 30 fois par an.

Les auteurs alertent néanmoins sur la nécessité de réaliser des études supplémentaires pour confirmer ces résultats, sachant que même les résidents des villes considérées comme exposées à un air "propre" pourraient être à risque.