Aux Etats-Unis, une maman transgenre réussit à allaiter son bébé

Une femme de 30 ans sous hormonothérapie (traitement hormonal) depuis 6 ans est parvenue à allaiter son bébé. Son cas a été rapporté dans le journal Transgender Health. C’est au service spécialisé dans le changement de sexe de l’hôpital new yorkais Mount Sinaï que la jeune femme a trouvé la solution, en expliquant aux médecins que sa compagne était enceinte et qu’elle ne souhaitait pas allaiter leur bébé. Si elle n’a subi aucune opération pour changer de sexe et devenir une femme à part entière, son traitement hormonal a tout de même engrangé le développement de sa poitrine.

Etant en bonne santé, non fumeuse et n’ayant aucun antécédents de thromboembolique (maladie veineuse), la jeune femme a pu accéder à un traitement à la progestérone (une hormone féminine qui prépare l’utérus à la grossesse) et à des médicaments stimulant la lactation. Les médecins l’ont alors encouragée à tirer régulièrement son lait. Un mois plus tard, elle était parvenue à tirer quelques gouttes. Après trois mois de traitement, elle arrivait à en tirer 200ml par jour.

Un lait maternel de qualité

Lorsque le bébé est né deux semaines plus tard, elle était capable d'en produire 227 grammes par jour. La jeune maman transgenre a pu allaiter le nourrisson pendant 6 semaines. Lorsqu’il a eu besoin de plus de lait, elle a alterné avec du lait infantile. "Pendant cette période, le pédiatre de l'enfant a noté que sa croissance, son alimentation et sa digestion se développaient de façon appropriée", précise le journal.

En somme, le lait fourni par la maman transgenre, s’il n’était pas aussi abandonnant que celui d’une mère née femme, était d’aussi bonne qualité. "Nous sommes contents que la patiente ait partagé son expérience avec nous, et nous sommes ravis d'aider nos patients transgenres à construire une famille heureuse et en bonne santé", a affirmé au Daily Mail, le docteur Tamar Reisman, qui a étudié ce cas.