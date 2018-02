“Je me suis fait de nouveaux amis depuis le début de mon cancer du sein,” s’exclame Nathalie, tout en pianotant sur son téléphone. Elle est une habituée de Facebook, Whats’app et skype. Mais, depuis un an, elle surfe principalement sur son application “Mon réseau cancer du sein” (https://monreseau-cancerdusein.com/sign-in).

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum