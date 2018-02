L'acné augmente le risque de dépression

Baisse de la confiance en soi, image de soi altérée, l’acné peut avoir des conséquences sur le moral. Des chercheurs de l’Université de Calgary au Canada ont mené une étude sur les liens entre dépression et acné. Les personnes acnéiques ont plus de risque d’être dépressive. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans le British Journal of Dermatology.

Probabilité de dépression : 18,5% chez les acnéiques

Pour réaliser cette étude, les scientifiques ont utilisé une base de données du Royaume-Uni. Ils ont obtenu des informations sur 134 427 patients qui avaient de l’acné, et sur 1 731 608 personnes qui n’en avaient pas. Pendant 15 ans, ils les ont suivies, la plupart avait moins de 19 ans au début de l’étude. La probabilité de développer une dépression importante est de 18,5% pour les patients avec une peau acnéique et de 12% pour ceux qui n’en ont pas.

Un risque dépressif accru pendant les 5 années qui suivent le diagnostic

Les scientifiques ont étudié les différents facteurs de risque. Les personnes qui ont de l’acné dans cette étude sont la plupart du temps des femmes jeunes, non-fumeuses. Leur situation socio-économique est plus élevée que la moyenne, et il y a moins de probabilité qu’elles boivent de l’alcool ou qu’elles soient obèses. Les chercheurs canadiens concluent que le risque de dépression est plus élevé uniquement dans les cinq années qui suivent le diagnostic. C’est surtout pendant la première année que ce risque est important : il est 63% plus élevé que pour les personnes qui n’ont pas d’acné. « Cela montre à quel point l’aspect de notre peau peut avoir un impact sur notre santé mentale globale », explique Isabelle Vallerand, l’une des principales auteures de l’étude. Contrairement à certaines idées reçues, l’acné ne touche pas que les jeunes. 25% des adultes ont de l’acné, les femmes sont particulièrement touchées.