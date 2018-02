1 Français sur 5 atteint par les virus de l’hiver

Un sondage réalisé par Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) nous apprend que 20% de Français ont été touchés par une pathologie hivernale, soit plus de 10 millions de personnes qui ont terminé l’année malade.

En cause les virus qui contrairement à ce que l’on pense aiment le froid. Même les très grands froids ne les tuent pas… Ils s’endorment en attendant le réchauffement. C’est comme cela que certains sont restés vivants pendant des centaines d’année. En revanche ils n’aiment pas les grandes chaleurs.

Certes, il y a le phénomène « fête de fin d’année ». Quand la tata de Strasbourg vient faire la fête chez le neveu Parisien avec le tonton de Brest : à la polka des mandibules s’ajoute la valse des virus qui se mettent à voyager partout en France et sautent d’une personne à l’autre au gré des embrassades et des conversations

Mais au-delà des fêtes les virus restent très présents un peu partout : cela explique simplement pourquoi, quand les températures baissent, c’est le domaine des rhume, toux, ou états grippaux… Alors 60% des Français sont allés chez leur médecin et 11% ont attendu que cela passe ! Un autre sondage nous explique que, h, plus ancien, heureusement, les Français ont aussi de bon réflexes.

Des vêtements bien adaptés au froid.

C’est important de garder le corps à 37°, parce que c’est une température que craignent les virus. Le message passe plutôt bien, au détail près qu’il faut faire un effort pour les enfants qui sont trop souvent dehors tête nue. Or je le répète souvent, mais ça marque, un enfant tête nue c’est en proportion la même surface de corps exposé au froid qu’un adulte tores nu ! C

L’organe de la respiration qui est le nez est équipé de vaisseaux sanguins pour réchauffer l’air. Donc un bonnet pour tout le, monde, des gants de bonnes chaussettes – les extrémités sont fragiles - un foulard qui couvre la bouche. On respire par le nez… Et on peut sortir sans crainte à condition de ne pas glisser…

L’hygiène est primordiale

Les français sont quatre sur dix à se laver plus souvent les mains dans le but de ne pas tomber malade. Ils ont raison : 80% des bactéries et virus se transmettent par les mains. Mais ça signifie aussi que 6 sur 10 ne se les lavent pas assez…

Automédication réflexe de 17% des Français

On trouve en pharmacie des dizaines de médicaments censés nous aider à passer l’hiver. Cela va surtout aider le pharmacien et l’industrie pharmaceutique à bien aborder l’été. Il n’y a pas de médicaments miracle. Attention à l’armoire à pharmacie familiale… elle comporte plus de pièges que de solution.

Parmi les stars de l’hiver la vitamine C reste en pole position. C’est apparemment la botte secrète des Français. Ce n’est pas une mauvaise chose mais, point besoin de prendre des médicaments, il faut plutôt privilégier beaucoup de fruits et légumes pour combattre les virus de l’hiver. C’est d’ailleurs en deuxième position des stratégies de prévention les plus populaires. Les fruits et légumes sont effectivement riches en vitamine C. La nature étant bien faite, ce sont également des produits de saison : kiwi, orange et mandarine au rayon fruits, poivrons, radis noir, brocoli et chou de Bruxelles au rayon légumes.

Au total les Français ont en moyenne payé 81 euros de soins entre novembre et décembre, 11 euros de plus qu'en septembre.

Le lourd tribut payé par les soignants

L’enquête de la MNH montre que si 20% des Français terminent l’année malade, ce sont 32% des personnels hospitaliers qui ont été touchés par une pathologie hivernale.