Mort subite

Certaines morts subites des jeunes adultes sont évitables par le dépistage familial

Le dépistage familial est nécessaire pour prévenir la mort subite chez de jeunes adultes apparemment en bonne santé. En effet, 40% des morts subites par cardiomyopathies sont d’origine héréditaire. Un dépistage est donc possible.

Quatre cardiomyopathies sur dix, une cause majeure de mort subite d’origine cardiaque et d'insuffisance cardiaque chez les jeunes, sont héréditaires, et donc évitables, selon une étude de la Société Européenne de Cardiologie, publiée aujourd'hui dans European Heart Journal.

Il est urgent de prévenir la mort subite prématurée des jeunes adultes apparemment en bonne santé dont des parents sont souffrent ou sont décédés d’une cardiomyopathie, indique le journal. La cardiomyopathie est une altération du muscle cardiaque qui devient épaissi ou rigide. Lorsque la maladie s'aggrave, le cœur devient plus faible et moins capable de pomper le sang à travers le corps.

Un dépistage indispensable

« Nous avons été surpris de voir à quelle fréquence la maladie était héréditaire », a déclaré l’auteur princpal de l’étude Philippe Charron. « Par conséquent, il est très important d'améliorer le dépistage pour détecter la maladie chez les parents apparaissant en bonne santé ».

Les deux tiers des malades de l'étude ont été diagnostiqués grâce à un dépistage familial, qui comprend une échocardiographie et un électrocardiogramme à réaliser dans la famille d’un malade. L'étude suggère également que les recommandations devraient être modifiées afin que le dépistage commence avant l'âge de dix ans et dépasse le seuil actuel de 50 à 60 ans.

« Les centres d'expertise pour les cardiomyopathies améliorent le diagnostic et la prise en charge de ces maladies chez les patients et les membres de leur famille », assure le professeur Charron. « Ils contribuent à prévenir l'insuffisance cardiaque et la mort subite ».