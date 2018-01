Hosto

Sur Twitter, on balance son hosto

Les personnels hospitaliers dénoncent sur Twitter les absurdités et les dysfonctionnements constatés dans leurs structures. Un mouvement qui perdure, une quinzaine de jours après son lancement.

« Tu dois faire appel à une équipe du SMUR (camion, etc…) pour effectuer un transfert d'un patient d'un service à un autre, dans le même hôpital, car les deux bâtiments ne sont pas reliés alors qu'ils sont à 20 mètres l'un de l’autre ! » Les tweets de ce genre pleuvent sur Internet. Depuis une quinzaine de jours, le hashtag #balancetonhosto envahit le réseau social Twitter. Les personnels soignants dénoncent les absurdités qu’ils constatent dans leurs services et structures.

C’est un médecin hospitalier, youtubeur : il anime une chaîne de vulgarisation médicale qui a lancé le mouvement. François, appelé Primus Non Nocere sur les réseaux sociaux, a expliqué à France Info son initiative: « J’ai dû tomber sur un truc absurde au travail, et au lieu de rager dans mon coin, je me suis dit que j’allais en faire profiter Twitter, sur le ton de l’humour. »

De l’humour aux conditions de travail difficiles

Depuis, plusieurs dizaines de témoignages ont suivi. Ils racontent les absurdités, les problèmes de matériel, de personnel. Parmi les messages, certains pointent des défaillances techniques. Comme par exemple, ces couloirs trop étroits pour faire passer deux fauteuils roulants, ou encore la présence d’une souris dans une salle de l’hôpital.

Surtout, ils dénoncent les conditions de travail parfois très difficiles. Un tweet explique comment une collègue a été félicitée par un cadre pour son efficacité record « Bravo, tu as réussi à faire 15 pansements en 1h, c’est bien! ».

Depuis plusieurs semaines, des services d’urgence sont en grève pour manque de moyens et de personnel. Le 15 janvier, une tribune a été publiée dans Le Monde par 1000 médecins hospitaliers et cadres de santé avec pour objectif de dénoncer la « nouvelle cure de rigueur budgétaire » qui pèse sur les hôpitaux.