Overdose

Plus les prescriptions d’opioïdes durent après une opération, plus le risque de dépendance augmente

Une étude montre le lien entre prescription d’opioïdes après une opération et risque de dépendance. Plus les médicaments sont prescrits longtemps, plus le risque d’en faire un usage détourné augmente. Un phénomène qui inquiète les autorités de santé.

ericbvd/epictura ericbvd/epictura

Publié le 22.01.2018 à 13h07 A A Mots-clés : overdose antalgique dépendance