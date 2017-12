Addictions

Sevrage aux opioïdes : buprénorphine et naltrexone sont équivalentes

La dépendance aux opioïdes devient de plus en plus fréquente, en particulier aux USA. Entre buprénorphine et naltrexone, quelle molécule choisir.

fotomaximum/epictura fotomaximum/epictura

Publié le 06.12.2017 à 17h40 A A Mots-clés : opioïdes sevrage