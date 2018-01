Déprime

Les médecins américains sont épuisés et déprimés

Près des deux tiers des médecins américains se sentent épuisés ou déprimés.Pire, un médecin sur trois admet que ce sentiment a un impact sur travail.

Quand les médecins sont malades, qui peut les soigner ? Avec plus de 15 000 praticiens atteints d’intenses fatigues et de dépression, les Etats-Unis se retrouvent face à un réel problème. En ce qui concerne la dépression, 12% des médecins se sentent ”déprimés” et déclarent souffrir de dépression grave. Des statistiques récentes sur la population générale des États-Unis montrent que 6,7% des adultes éprouvent ces mêmes sentiments. La majorité des praticiens désignent leur travail comme étant à l’origine de leur mal être. En fait, une enquête de Medscape, sur le mode de vie et l’humeur des médecins, a révélé qu'ils étaient heureux lorsqu'ils ne travaillaient pas.

Un impact sur les patients

Le rapport Medscape a également mis en lumière le fait que la dépression affectait la qualité des soins qu’ils prodiguaient à leurs patients. Un médecin dépressif sur trois a déclaré qu'il était facilement exaspéré par ses patients et 32% ont reconnu être moins engagés envers eux. Enfin, près de 15% avouaient que leur dépression pouvait les amener à commettre des erreurs qu'ils ne feraient pas habituellement.

"Le rapport Medscape sur la physiothérapie et la psychothérapie est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour aider les médecins à résoudre ces problèmes, assure Leslie Kane, auteur principal du rapport. Les médecins sont toujours soumis à l'épuisement professionnel." Les experts voient en l’épuisement au travail une cause irrémédiable de dépression.