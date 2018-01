Naturelles!

Elles utilisaient une application comme contraceptif à la place de la pilule : 37 femmes tombent enceintes

Une application a voulu faire mieux que nos grands-mères avec les mêmes méthodes. Erreur ! Ce n’est pas en mettant de l’électronique dans la méthode Ogino ou celle des températures, que cela change l’approximation de ces techniques. 37 suédoise viennent de le comprendre !

L'application Natural Cycles se présente comme une méthode alternative à la pilule contraceptive, plus fiable et moins contraignante. Moins contraignante, on peut le comprendre et l’espérer. Plus fiable ? Le challenge était ambitieux. Plusieurs dizaines de Suédoises sont pourtant tombées enceintes en lui faisant confiance. Et ce n’est pas étonnant.

Le site de Natural Cycles affirme haut et fort qu’elle est la seule application contraceptive certifiée. Par qui ? Sur la foi de la plus grande étude prospective réalisée sur la planification familiale naturelle. De nombreuses femmes étaient naturellement intéressées. Il faut bien avouer que, la contraception masculine se bornant pour le moment au seul préservatif (qui a lui l’avantage à la différence de tous les autres moyens de contraception de protéger contre les maladies sexuellement transmissibles) et en attendant que la pilule masculine soit réellement au point, c’est à la femme de prendre un médicament tous les jours, alors qu’elle n’est pas malade, avec la hantise de l’oublier. Ce qui explique le nombre de couples tentés par la contraception définitive, ce moyen étant le plus employé dans le monde, du moins en dehors de France.

Méthode Ogino ou des températures

Régulièrement les méthodes naturelles d’autrefois refont surface…Jusqu’à cette application plutôt archaïque basée sur les cycles d’ovulation des femmes. La théorie est juste mais ces cycles ne sont malheureusement pas d’une précision millimétrique et malgré tout l’aide du digital la réussite éclatante promise pas au rendez-vous.

Gageons que les inventeurs de l’application planchent déjà sur une alarme ,censée avertir du retrait impératif imminent, une autre méthode contraceptive qui a fourni son lot de jolis bébés autrefois.

Et après : place à une méthode de coaching sur l’abstinence !