Il est urgent d'acheter une paire de baskets…

Vingt-six os, plus de trente articulations, des ligaments, des nerfs et des vaisseaux sanguins ! A défaut d’être amoureux de nos pieds, nous en sommes souvent les esclaves. Ce sont des instruments de haute précision qui doivent associer puissance et souplesse. En plus de reconnaître le terrain sur lequel il repose, le pied s’y adapte instantanément, même si les chaussures ont un peu perturbé cette qualité qui nous vient de la nuit des temps. Il est la véritable « cheville ouvrière » de votre remise en forme.

Vous avez sans doute déjà une paire de baskets… depuis des années ! Savez-vous que :

Lorsque l’on marche beaucoup, les micro-blessures dues à de mauvaises chaussures ou chaussettes, type ampoule, hématome des ongles ou tendinite, sont la principale raison d’abandon.

Il faut changer de chaussures de sport tous les 6 mois (en fonction de l’usure mais aussi des saisons).

Quelques conseils :

Achetez dans un magasin spécialisé.

Choisissez un modèle en fonction de l’usure de vos chaussures et de votre poids.

Votre rythme d’utilisation va augmenter, ce qui exige bon amorti et résistance.

Prenez au moins une pointure de plus que la vôtre.

Virez vos vieilles chaussettes ! Faites-vous plaisir, ce domaine a fait des progrès incroyables.

Il faut toujours acheter ses chaussures le soir, car le volume du pied augmente pendant la journée, et systématiquement essayer les deux chaussures, car la nature nous a tous gratifiés d’un pied plus fort que l’autre.

N’hésitez pas à marcher un peu dans le magasin car en aucun cas, l’orteil le plus long ne doit toucher la chaussure.

Maintenant que l'essentiel est fait... ne les laissez pas croupir dans un placard. Allez vite les utiliser et sachez les entretenir.

Docteur Jean-François Lemoine

Et pour les entretenir (les pieds, pas les chaussures…)

Les laver tous les jours, avec un savon sur gras. Les sécher soigneusement, en particulier entre les orteils, ce que la plupart des gens ne font pas, se plaignant ensuite d’irritations et de mycoses, essentiellement dues à la macération. On peut masser régulièrement ses pieds avec des crèmes spécifiques, car l’épaisseur de leur peau n’est pas la même que pour le reste du corps. Ce massage améliore la circulation et l’élasticité. C’est également l’occasion de surveiller très régulièrement l’état de la peau pour prévenir une petite blessure qui en quelques jours peut devenir gravissime.