Acouphènes

Un petit appareil de stimulation efficace contre les bourdonnements d’oreilles

Des millions de personnes entendent des bourdonnements dans leurs oreilles, que les médecins appellent « acouphènes », mais ils devraient bientôt en être débarrassés. Un dispositif expérimental permet de calmer les acouphènes en ciblant l'activité nerveuse anarchique dans le cerveau.

Fini le bourdonnement permanent dans les oreilles. Une nouvelle étude financée par la Fondation Coulter s’est penchée sur la lutte contre les acouphènes. Basé sur des années de recherche scientifique sur les causes profondes de la maladie, le nouvel appareil utilisera des sons précisément rythmées en fonction de faibles impulsions électriques activant les nerfs de la sensibilité. Le travail est publié dans Science Translational Medicine.

Tous deux ont pour objectif de ramener les cellules nerveuses endommagées à une activité normale. Les participants ont signalé qu'après quatre semaines d'utilisation quotidienne, le volume des sons fantômes diminuait et leur qualité de vie, normalement impactée par les acouphènes s'améliorait.

Cibler le noyau cochléaire

Le cerveau, et plus précisément le noyau cochléaire dorsal, constitue la racine de l'acouphène. Lorsque les neurones principaux de cette région, appelés cellules fusiformes, deviennent hyperactifs et se synchronisent les uns avec les autres, le signal fantôme est transmis dans d'autres centres nerveux où la perception se produit. L'approche implique deux sens. L'appareil émet un son dans les oreilles, rythmé en fonction d’impulsions électriques douces et précises, délivrées à la joue ou au cou.

« Si nous pouvons arrêter ces signaux, nous pouvons arrêter les acouphènes, s’enthousiasme l’auteure de l’étude. C'est ce que notre approche tente de faire, et nous sommes encouragés par ces résultats parallèles initiaux chez les animaux et les humains. »