Désertification médicale

Le nombre d’étudiants admis en 2e année de médecine augmente

Il y aura plus de places cette année au concours d’entrée en médecine et en pharmacie. Malgré tout le nombre de candidats reste largement supérieur aux admis.

Bonne nouvelle pour les étudiants en médecine, le numerus clausus, c’est-à-dire le nombre d’étudiants admis en 2e année de médecine, augmente cette année.

En médecine, c’est une hausse légère, de 1%, ce qui représente 81 étudiants de plus pour un total de 8205 places.

Une augmentation modeste

Ces nouveaux chiffres ont été publiés dans un arrêté au Journal Officiel. Il indique aussi un nombre de places plus important en pharmacie : 19 de plus, pour un total de 3124 places.

Ces places sont réparties sur tout le territoire. A Aix-Marseille par exemple, il y en aura 10 de plus en médecine, 10 en pharmacie. Dans les différentes facultés parisiennes, les chiffres sont plutôt stables. Il y aura quelques places de plus en pharmacie à Paris 5 et Paris 11. A Reims, six places de plus seront proposées en médecine, huit à Montpellier et 15 à Lyon 1.

Des baisses pour certaines spécialités

Neuf places sont supprimées chez les sages-femmes, descendant leur nombre à 991. Pour les étudiants de la filière dentaire, il y aura un élève de moins, pour un total de 1203 places. En 2017, le numerus clausus avait déjà augmenté de 5,8%, montrant la volonté du gouvernement d’augmenter le nombre de médecins pour faire face à une population qui vieillit et qui augmente. Cependant, le nombre de candidats en médecine est toujours très élevé et le concours reste très sélectif. En moyenne, 22% des élèves sont reçus à l’issue de leur première année.

Sachant que les études en médecine durent une dizaine d’années, ce ne sont pas ces augmentations qui vont résoudre le problème de la désertification.