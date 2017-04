Les étudiants sont furieux

Pour les syndicats d’étudiants l’UNEF et FAGE, ce texte acte la sélection à l’université. « Nous assistons au choix d’une solution de facilité, à un refus de proposer de réelles solutions, s’insurge la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) dans un communiqué. A l’heure où l’accès à l’enseignement supérieur n’est plus une certitude et où la pression s’installe à l’entrée des cursus dits “sous tension”, cette circulaire représente l’abandon pur et simple de l’engagement du ministère pour le droit à l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur ».

Pour les étudiants, cette décision a d’autant plus le goût amer d’une trahison que la ministre de l’Education, Najat Vallaud-Belkacem, et le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, Thierry Mandon, avaient assuré que le tirage au sort n’était pas à l’ordre du jour pour la PACES. Thierry Mandon avait même qualifié ce procédé de « plus bête des systèmes » et espérait le voir disparaître dans les universités.