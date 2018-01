Idées noires

Dépression : des injections de kétamine pour chasser les idées de suicide

Une nouvelle solution pour prévenir le suicide ? Des chercheurs ont prouvé l’efficacité des injections de kétamine pour calmer les pensées suicidaires. Ses effets se font ressentir dès 24 heures.

Les idées noires sont une conséquence de la dépression et elles peuvent être très graves, conduisant à la tentative de suicide. Pour soigner les états dépressifs, des traitements lourds sont utilisés.

Des chercheurs ont déjà étudié les effets de la kétamine sur la réduction des pensées suicidaires. Elle s’avère efficace pour des patients avec des troubles dépressifs légers.

Une étude a été publiée dans le American Journal of Psychiatry, elle prouve l’efficacité de cette molécule dans le traitement des patients avec des troubles dépressifs lourds et des idées de suicide.

Des effets positifs dès 24 heures

Les chercheurs ont étudié l’efficacité de la kétamine en injection intraveineuse. Quatre-vingt patients dépressifs ont participé à l’étude qui a été réalisée dans des conditions strictes. Ils étaient atteints d’une forme sévère de dépression. 54% d’entre eux prenait des antidépresseurs. Par tirage au sort, ils ont été divisés en deux groupes, l’un a pris de la kétamine, l’autre du midazolam, un puissant sédatif.

Après un jour de traitement, la réduction de l’état dépressif était supérieure de 5 points pour le groupe prenant de la kétamine par rapport aux autres.

Des effets qui persistent

Cette meilleure efficacité de la ketamine sur les idées suicidaires s’est révélée toujours valable après les six semaines d’essai. Des résultats prometteurs pour les patients qui ne tolèrent pas les antidépresseurs. La kétamine présente néanmoins des risques d’addictions, les recherches pour une utilisation à grande échelle de cette molécule prendront donc encore du temps.

Aux Etats-Unis, c’est un traitement déjà proposé dans certains centres de soins, et parfois même en partie remboursée par les compagnies d’assurances.