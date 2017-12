Troubles du rythme

Il est possible de passer une IRM avec un pace-maker

Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs implantables se voient souvent refuser une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour des raisons de sécurité. A moins que les dispositifs ne répondent à certains critères.

Le pace-maker n’est plus un frein aux examens IRM. Une nouvelle étude prospective a été réalisée pour évaluer l'innocuité de l'IRM avec un champ magnétique de 1,5 Tesla chez 1509 patients porteurs d'un pacemaker ou d'un défibrillateur implantable (42%).

Dans l'ensemble, les patients ont subi 2103 examens IRM thoraciques et non thoraciques, considérés comme cliniquement nécessaires. Elle est publiée dans le NEJM.

Le mode de stimulation a été changé en mode asynchrone pour les patients dépendants de la stimulation. L’évaluation comprenait les effets indésirables et les changements dans les variables qui indiquent la fonction du plomb, du générateur et l'interaction avec le tissu environnant.

Pas de complication majeure

Aucun événement indésirable cliniquement significatif à court ou à long terme n'a été signalé.

Dans neuf examens IRM, le stimulateur du patient a été réinitialisé en mode de secours. Dans un cas seulement, un stimulateur cardiaque mis en place depuis moins d'un mois, l’appareil s'est réinitialisé et n'a pas pu être reprogrammé. Il a été remplacé par la suite. Le changement notable le plus fréquent des paramètres de l'appareil était une diminution de l'amplitude de l'onde P, qui est survenue chez 1% des patients.

A long terme, les changements notables étaient une diminution de l'amplitude des ondes P et une augmentation du seuil de capture auriculaire.

Dans l’ensemble, les tests sont plus que rassurants.