Attention au ronflement des enfants

Un Français sur quatre ronfle : papa maman… mais aussi les enfants. Et chez eux c’est plus embêtant

Avec les nouveaux traitements, on arrive en effet à stopper environ 75 % des ronflements. Et puis il faut dire la vérité. Dans une famille il n’y a pas que papa qui ronfle… loin de là

Ronfler… c’est toujours le sujet de conversations… mais tout le monde ronfle… Le pape et la reine d’Angleterre probablement… On dit qu’il y a 15 millions de Français et de Françaises qui ronflent, car après 55 ans, nos compagnes rejoignent le bataillon des ronfleurs qui avant cet âge sont plutôt des hommes…

Attention aux apnées du sommeil

C’est anodin de ronfler ; Après un repas trop copieux ou trop arrosé par exemple.

Mais la première chose à faire chez les gros ronfleurs est d’éliminer les apnées du sommeil, car souvent, ronflement rime avec asphyxie et arrêt de la respiration.

Pour ce faire, la solution la plus simple est de se faire observer la nuit.

Au moindre doute, et d’autant plus si l’on observe une somnolence dans la journée, une fatigue matinale au réveil, des cauchemars, des envies d’uriner 2 à 3 fois par nuit, il va falloir mettre en évidence ces pauses respiratoires. Si c’est le cas, il existe un traitement bien particulier assez efficace. Ce n’est pas toujours un problème d’apnée du sommeil, mais il est important d’éliminer cette cause.

Si ce n’est pas le cas, il est probable alors que le ronflement soit lié à une cause mécanique. Avant d’aller réparer ce problème au niveau de votre luette – c’est le petit bout de chair que l’on voit au fond de la gorge lorsqu’on ouvre bien grand la bouche – on va vous proposer de maigrir, de dormir sur le côté et peut-être d’utiliser un peu moins le tire-bouchon pendant les repas du soir. Ces conseils, généralement, vont atténuer le ronflement, du moins, son intensité !

Le ronflement des enfants est plus préoccupant

Les ronflements étaient considérés comme un phénomène relativement rare dans l'enfance. Or, en étudiant durant 5 ans une population de 8 700 enfants Anglais, des chercheurs arrivent à la conclusion que 60% des enfants de moins de 4 ans sont comme papa. Et qu'à part les 52% qui ronflent occasionnellement, que ce soit lors d'un rhume ou dans d'autres circonstances ponctuelles, ils sont 8% à ronfler toutes les nuits!

En fait, ces ronfleurs réguliers deviennent de plus en plus nombreux avec l'âge: la proportion monte en effet, à 13% à 4 ans.

Chez l’enfant, les ronflements constituent une préoccupation croissante. Car non seulement ils perturbent le sommeil, mais ils peuvent aussi engendrer divers troubles du comportement, des difficultés scolaires.

On ne sait pas vraiment pourquoi certains ronflent et d’autre pas.

Il y a des pistes. Mais dans cette étude, c'est surtout le tabagisme passif qui apparaît comme le principal facteur. Lorsque l'un des deux parents fume, le risque de ronfler augmente de 60% pour l'enfant Et il est même Les conséquences d'un tel ronflement précoce.

Elles ne sont pas négligeables. Car avant 4 ans, ces ronfleurs réguliers souffrent généralement de divers autres problèmes respiratoires: deux fois plus de toux nocturne chronique ou de rhumes à répétition, et trois fois plus de respiration sifflante régulière. Ils sont également davantage susceptibles de développer des otites ou de nécessiter une ablation des amygdales ou des végétations.

Les responsables de l’étude recommandent un suivi attentif des enfants ronfleurs de moins de 4 ans, au cas où ils présenteraient des problèmes d’œil de nez ou de gorge persistants.

75% des ronflements peuvent être traités

Si on ajoute aux conseils d’hygiène de vie, la machine contre les apnées du sommeil, certaines prothèses que l’on peut se mettre dans sa bouche le soir , le laser et la chirurgie en dernier recours ; on atteint en effet ce chiffre. Et puis j’oubliai il faut ajouter le traitement à la mode. Les techniques de radiofréquence qui marchent plutôt bien.