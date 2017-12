Affaire Froome

Asthme et sport de haut niveau ne sont pas incompatibles

On peut faire du sport et avoir de l’asthme. Plusieurs sportifs de haut niveau sont asthmatiques, à l’image de Christopher Froome. Les sportifs de haut niveau seraient même plus susceptibles de développer de l’asthme à cause de leur activité sportive intense.

Publié le 15.12.2017 à 17h00 A A Mots-clés : asthme sport exercice physique