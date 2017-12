Allergies

L'omalizumab lutte efficacement contre plusieurs allergies alimentaires

Malgré les progrès de l'immunothérapie orale désensibilisant à un seul aliment, il existe peu de données probantes concernant l'efficacité du traitement des personnes souffrant de plusieurs allergies alimentaires.

Associer un anticorps et l’immunothérapie peut régler les problèmes d’allergies multi-alimentaires. Une étude vient d’expérimenter l’association entre un anticorps anti-IgE (omalizumab) et l'immunothérapie orale (OIT). L’effet a été positif pour les patients allergiques à plusieurs fruits. La combinaison d'un traitement initial de 16 semaines du médicament omalizumab avec l’OIT améliore grandement la santé des enfants souffrant d'allergies. Après 36 semaines, plus de 80 % de ceux qui ont reçu l'omalizumab et l'OIT pouvaient consommer en toute sécurité des portions de deux grammes d'au moins deux aliments auxquels ils étaient allergiques, contre seulement un tiers des enfants ayant reçu le placebo et l'OIT.

Désensibiliser rapidement

Près de 30 % des personnes souffrant d'allergie alimentaire sont allergiques à plusieurs aliments. Les résultats de l'étude s'appuient sur des travaux antérieurs suggérant que l'omalizumab, un médicament injectable homologué pour traiter l'asthme allergique modéré à sévère, peut améliorer la sécurité et l'efficacité de l'OIT pour les allergies à un seul aliment. L'omalizumab bloque l'activité des IgE, une molécule du système immunitaire central à la réponse allergique.

Les résultats suggèrent les avantages potentiels de l'utilisation de l'omalizumab pour faciliter rapidement, et en toute sécurité, la désensibilisation à de multiples allergènes alimentaires.