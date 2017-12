Foie

La face cachée des Gamma-GT

Les Gamma-GT sont des enzymes présentes dans différents organes du corps. Surtout connues dans le foie comme reflet d’une consommation excessive d’alcool, elles sont aussi de bons témoins de tout autre chose.

Augmentation des Gamma-GT (GGT) ne rime pas systématiquement avec alcoolisme. Certes la plupart du temps, ces enzymes sont demandées dans le cadre d’un bilan hépatique afin de déceler un alcoolisme chronique. Mais l’augmentation de ces dernières peut s’expliquer par de nombreuses autres maladies : hépatites, cancer, diabète, obésité ou encore insuffisance cardiaque. Les GGT doivent être considérées comme un indicateur d’anomalies ou de maladies diverses et variées. Des chercheurs sud-coréens se sont donc penchés sur cet outil aussi pratique que complexe.

Meilleure prédiction cardiovasculaire

Ces médecins ont réalisé différentes associations entre le taux de GGT et des anomalies, notamment les maladies cardiovasculaires. Pour prédire la mortalité cardiovasculaire, l’aide des GGT leur a été précieuse. Suite aux tests de l’équipe sud-coréenne, des taux élevés de Gamma-GT se traduisaient automatiquement par une augmentation de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires et à ses diverses manifestations cliniques , comme l’infarctus du myocarde, les AVC…Il faut néanmoins les associer aux facteurs de risque traditionnels, surtout chez les personnes de plus de 60 ans.

A ce jour, seule cette étude pose ce diagnostic. Aucun travail occidental ne dessine ce portrait des enzymes Gamma-GT.