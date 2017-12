Prime

Incitation financière à l’allaitement : ça peut marcher !

Proposer de l’argent à une mère pour qu’elle allaite son enfant pendant au moins 6 à 8 semaines après l’accouchement, les motiverait à le faire… seulement dans les régions où les femmes allaitent peu. Cela se passe en Angleterre.

L'étude (Nourishing Start for Health)) a été menée entre le 1 er avril 2015 et le 31 mars 2016 dans 92 zones électorales d’Angleterre. Il s’agissait de savoir si rémunérer de jeunes mamans les incitait à allaiter leur nouveau-né pendant 6 à 8 semaines après l’accouchement. Les médecins le conseillent vivement, car rien n’est meilleur pour le bébé que le lait maternel ! Et toutes les incitations sont bonnes pour que les mamans le fassent. 5 bons d'achat d'une valeur de 40£ ont été offerts aux mères à différentes dates d’anniversaire des bébés, c’est à dire à 2 et 10 jours, puis ente 6 et 8 semaines, enfin à 3 et 6 mois, soit une somme globale de 240 £.

Une incitation efficace dans certaines régions

Résultats : il apparaît que le fait d’offrir une prime à l’allaitement marche : parmi les femmes qui ont allaité, une différence de 5,7 points de pourcentage en faveur de l'incitation par rapport aux soins habituels est apparue au terme des 6 à 8 semaines de suivi. Cependant aucune différence significative n'a été observée pour la fréquence moyenne d’allaitement maternel.

Au final il apparaît que les incitations financières peuvent augmenter le nombre de femmes qui allaitent, mais uniquement dans les régions où ce nombre de femmes le faisant spontanément est faible. Reste la question éthique.