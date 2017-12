Activité physique

Contre le cancer, dépensez-vous !

Plus vous faîtes d'activité physique pendant le traitement d’un cancer, plus vous baisserez votre risque de rechute.

L'exercice physique est conseillé après la chirurgie pour un cancer et constitue un élément clé du rétablissement. Mais cette activité en période postopératoire fait rarement l'objet d'une surveillance systématique dans le cadre des soins cliniques. Elle est pourtant considérée comme un facteur important de pronostic comme le risque de rechute, selon une nouvelle étude publiée dans Annals of Behavioral Medicine.

L'émergence récente des portables avec application évaluant par exemple le nombre de pas réalisés en 24 heures, permet une quantification simple, objective et continue de l'activité physique ainsi que du suivi dans le temps de cette activité. Mieux encore, certains services de cancérologie proposent des séances d'activité physique adaptées et encadrées par des professionnels de santé.

Suivre à distance

La réadmission en hôpital est fréquente après des chirurgies complexes du cancer : 15 à 50% des patients retournent dans le service dans les 30 jours suivant leur sortie après intervention par exemple pour un cancer de l'abdomen. Une augmentation du nombre moyen de pas quotidiens au cours de la convalescence diminue ce risque de réadmission après une chirurgie du cancer métastatique. Et ceci quel que soit l'âge, les autres pathologies médicales, le diagnostic de cancer et la durée du séjour postopératoire, ainsi que la fréquence des séances avant l'intervention rapportée par le patient.

Les chercheurs pensent que la surveillance à distance des patients en temps réel pourrait améliorer le recours aux soins cliniques postopératoires et en diminuer la charge financière.