Comment reconnaître ?

Bipolaire : trop d’évocations et pas assez de diagnostiques

Le mot « bipolaire » est largement passé dans le langage courant. Pourtant loin de désigner une simple personnalité cyclothymique, ce nom désigne une forme particulière et grave de dépression qui est le plus souvent diagnostiquée trop tard. Et les dommages personnels, familiaux, professionnels et sociaux sont alors importants.

