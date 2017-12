Journée mondiale de lutte contre le sida

Sida : halte aux idées reçues

Plusieurs sondages dévoilés à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida montrent que les idées reçues autour du VIH sont encore trop nombreuses.

Depuis l'identification du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier en 1983, on estime à 36,7 millions le nombre de séropositifs dans le monde. Chaque jour dans le monde, 3000 personnes meurent du sida. Le nombre d'infections a cependant considérablement baissé au cours de ces dernières années, puisque selon un rapport de l’Onusida publié en juillet dernier, 1,8 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH dans le monde en 2016, soit deux fois moins qu'en 2015 (2,1 millions). Si ce recul s'explique par l'efficacité des traitements antirétroviraux et par des campagnes massives de prévention, de nombreuses idées reçues continuent néanmoins de circuler autour du sida. À l'occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le sida qui s'est tenue ce vendredi 01 décembre, on fait le point sur quelques croyances populaires qui ont la vie dure.

Le sida ne concerne que les homosexuels et les hommes

S'il est vrai que le taux d'incidence du virus du sida est deux fois plus élevé chez les homosexuels que chez les hétérosexuels, la maladie n'épargne pas pour autant ces derniers. Ce n'est pas non plus uniquement une maladie d'hommes, puisque 51% des personnes sont séropositives dans le monde sont des femmes (dont 60% sont originaires d'Afrique subsaharienne).

Le VIH se transmet par la voie de tous nos liquides corporels

Même si en théorie le virus du sida est présent dans tous les fluides corporels, sa concentration reste cependant trop faible pour se transmettre par la salive, la sueur ou les larmes. En revanche, tout contact avec du sang contaminé, du sperme ou du liquide séminal (fluide secrété pendant une érection) peut entraîner une contamination. En d'autres termes, vous ne courrez pas de danger en échangeant votre salive avec une autre personne lors d'un baiser ou en vous lavant dans des douches communes.



En revanche, les risques sont élevés en cas de rapports sexuels non protégés avec un ou plusieurs partenaires non dépistées, ou lorsque les muqueuses sont infectées par des plaies ouvertes (pendant une fellation par exemple). La technique du "retrait", qui consiste à stopper une pénétration sexuelle avant l'éjaculation ne permet pas non plus de se protéger contre le sida.

Un rapport sexuel avec une personne séropositive présente des risques

Selon un sondage réalisé pour l'association Aides par l'institut CSA, dont les résultats ont été révélés mardi par Franceinfo, 87% des Français sondés considèrent que le fait d'avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive sous traitement constitue un risque élevé. Or, une personne séropositive "qui prend correctement son traitement et dont la charge virale est dite "indétectable" depuis plus de six mois, ne peut pas transmettre le virus", souligne le rapport. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 21 millions de décès par le sida dans le monde pourraient être évités (ainsi que 28 millions de nouvelles infections d'ici 2030) si toute personne porteuse du VIH était placée immédiatement sous antirétroviraux.