Colique néphrétique

Les calculs urinaires font très mal, la faute à l'alimentation

Les femmes font de plus en plus de calculs rénaux. La faute dans les pays industrialisés tient essentiellement à l'alimentation. D'après un entretien avec Vincent Estrade, urologue, hôpital d'Angoulême et CHU de Bordeaux.

La parité gagne aussi cette maladie : il y a quelques années, les hommes étaient franchement plus nombreux à faire des calculs rénaux que les femmes : il y avait 2,7 hommes pour 1 femme ; aujourd’hui, ils ne sont plus que 1,6 homme pour 1 femme. Dans les pays industrialisés, la première raison tient dans l'alimentation. On mange trop sucré, trop salé et trop de protéines animales comme la viande. Et cerise sur le gâteau, on ne s'hydrate pas assez ! Ne pas boire suffisamment fait que les urines se concentrent en oxalate de calcium, le principal pourvoyeur de calculs : le sucre en excès se transforme en oxalate et le sel aussi en excès fait que du calcium en trop grande quantité se retrouve dans les urines, et l’oxalate et le calcium vont cristalliser pour donner des calculs. Par ailleurs, on mange aussi trop de protéines animales, ce qui va entraîner une hypercalciurie, et donc le calcium va cristalliser avec l’oxalate présent dans les urines, naturellement.

S’ajoutent maintenant en plus des calculs d’acide urique assez fréquents, liés eux aussi à notre mode de vie et à notre alimentation, qui fait que beaucoup d’hommes vont développer maintenant ce qui s’appelle un syndrome métabolique : hypertension artérielle, obésité, augmentation du tour de taille. Tout ça va conduire à une modification de l’acidité urinaire et à une cristallisation de calculs d’acide urique.

Donc la cause principale de la lithiase rénale tient à des erreurs diététiques modifiables... et qu'il sera indispensable de mettre en route pour éviter les récidives une fois la crise passée.

A côté de ces causes, il existe certaines maladies qui entraînent des calculs comme l’hyperparathyroïdie. Il y a aussi des hypercalciuries qui donnent des calculs, ainsi que des hyperphosphaturies. Et si la cause de cette hypercalciurie n'est pas recherchée, bien souvent, le squelette risque d'en pâtir car il va perdre son stock de calcium. Ainsi, des ostéoporoses risquent de survenir chez des hommes ou femmes qui auraient pu être diagnostiqués avant leur apparition.