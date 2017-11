L’agence Européenne des médicaments n’ira pas à Paris

A quoi sert l’Agence Européenne du Médicament ?

L’agence ne sera pas implantée à Lille. Une décision qui vexe les dirigeants de la région parce que ce sont des centaines d’emplois qui ne viendront pas. C’est aussi un pôle d’influence non négligeable qui échappe à la France, même si théoriquement l’agence est indépendante.

La principale mission de l’Agence Européenne du Médicament est la protection et la promotion de la santé publique et animale à travers l’évaluation et la supervision des médicaments. L'EMA est une Agence qui applique les directives élaborées par la Direction santé et consommation qui siège à Bruxelles et votées par le parlement de Strasbourg.

L’EMA est surtout chargée de l’évaluation scientifique des demandes d’autorisation de mise sur le marché des médicaments que soumettent les laboratoires pharmaceutiques. Si la décision est positive, la commercialisation peut automatiquement se faire dans les 28 pays de l’Union Européenne dans le mois qui suit. Elle a été inventée pour donner la même chance à tous les Européens et ne pas susciter de pratiques concurrentielles entre les états. En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) fait partie du réseau de l’EMA. Son rôle est similaire, mais il se cantonne au territoire français. Les agences nationales peuvent à tout moment reprendre leur indépendance sur un médicament. C’est un des aspects que l’affaire Mediator a mis en évidence, les Français n’ayant pas retiré le médicament du marché aussi vite que la plupart des pays. Cela explique aussi pourquoi, parfois, certains médicaments non disponibles en France peuvent s’acheter à Bruxelles. C’est par exemple le cas de certains médicaments contre le diabète.

Effets secondaires sous contrôle…

L'innocuité des médicaments fait l'objet d'un suivi permanent par l’EMA grâce à un réseau de pharmacovigilance. Elle peut prendre des mesures appropriées lorsque des rapports d’effets indésirables suggèrent des changements au niveau de l’équilibre avantages/inconvénients d’un médicament

Effets secondaires pour Lille…

L’EMA est dirigée par un directeur exécutif qui est indépendant des états. Elle est dotée d’un effectif d’environ 890 personnes. Première conséquence pratique du Brexit, les Anglais voient partir avec beaucoup de regrets une organisation, très enviée qui va prendre une autre route que celle du Nord de la France. Dommage pour ceux qui y croyaient et qui ont la défaite amére : d’ailleurs, dans un communiqué commun, Martine Aubry, maire de Lille, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ont dénoncé le « soutien tardif et timide » du président de la République, Emmanuel Macron.