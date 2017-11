Interview France 2 Bernard Tapie

Tapie, ou quand le stress peut devenir cancéreux

Bernard Tapie qui n’a jamais fumé ni bu, qui a toujours fait de l’exercice physique, en est persuadé : son cancer de l’estomac est dû au stress des « affaires ». C’est en effet une cause bien connue par les médecins

Bernard Tapie se bat contre un cancer de l’estomac pour lequel il a reçu une chimiothérapie au sein du service d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis. Il a par la suite été opéré. Une prise en charge classique pour cette forme de cancer, comme le précise l'Institut national du Cancer (INCA), le traitement médicamenteux est indiqué dans les formes « localement avancées » avant ou après l'intervention chirurgicale.

3 % des cancers en France

Le cancer de l'estomac touche souvent des hommes correspondant au profil de Bernard Tapie. Deux tiers des patients diagnostiqués sont de sexe masculin, et généralement âgés de plus de 50 ans. Chaque année, 6 550 nouveaux cas sont diagnostiqués. Cela représente 3 % des nouveaux diagnostics de cancer en France. Le taux de mortalité a fortement chuté mais le pronostic reste relativement mauvais si des métastases se sont formées.

Le stress responsable ?

Bernard Tapie avec la franchise de ton qui est habituelle chez lui, et son sens de la synthèse a éliminé les causes habituelles de ce cancer : Alcool tabac une alimentation trop riche en produits salés et pauvre en légumes et fruits frais, des antécédents de cancer du même type dans la famille… En revanche l’inflammation chronique de l’estomac est un grand facteur favorisant. En particulier les effets gastriques du stress. Bernard Tapie en fait la principale cause de la maladie grave qui le touche. Sans que cela ne puisse être prouvé, c’est certainement une des explications les plus plausibles, que ne réfutent pas, d’ailleurs, les spécialistes consultés.

Un malade habitué à se battre

Quoi qu’il en soit, l’homme d’affaire apparaît, lors de l’interview qu’il a donné à France 2, très marqué physiquement par la maladie. Probablement beaucoup plus par les effets secondaires du traitement chimiothérapique et chirurgical. En revanche ne semble pas être atteint d’un « cancer généralisé » comme le prétendait la rumeur. Il n’est toutefois pas exclu qu’il souffre de métastases, ce qui signifie que des cellules cancéreuses ont migré pour atteindre d’autres organes, eux aussi malades. Ce qui n’est pas forcement de bon pronostic, car les cancers métastatiques sont particulièrement difficiles à traiter. Les métastases osseuses sont les plus fréquentes ; Ce sont elles qui rendent la maladie douloureuse.

Dans le cas de Bernard Tapie, il est probable que les médecins aient appliqués toutes les solutions possibles et que désormais l’évolution dépende aussi du malade dont on connaît la force de caractère et l’envie de vivre… Un atout dont la médecine a toujours eu de la peine à quantifier l’importance, mais dont on sait qu’il est primordial.