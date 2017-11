Devenir un bon coup!

Le médecin peut accepter d'aider la nature

Quel est l'effet des médicaments type "viagra" si on les donne un quelqu'un qui n'en a pas "médicalement" besoin? Il devient un homme "sur-performant". Ce que la médecine ne refuse pas!

Pourquoi Docteur était présent au congrès de l'Association Française d'Urologie qui s'est déroulé du 15 au 18 Octobre à Paris. C'est là qu'on été réalisés les interviewes que nous publierons dans les jours qui viennent.

Pr François Desgrandchamps :

Un peu plus de la moitié des hommes qui prennent ces médicaments les prennent pour des sur-performances ; Parce que l’autre partie, des hommes qui ont des difficultés d’érection, quand cela survient dans un couple qui est fusionnel, et qui admet que, finalement, peut-être que l’étape est passée, qu’on s’aime quand même – il y a plein de façons de s’aimer –, finalement, ont le médicament, mais ne le prennent pas, parce que ça va bien, ils n’en souffrent pas. Et donc, ce médicament est souvent pris pour la recherche de performance.

Dr Jean-François Lemoine :

Mais est-ce que le médecin peut accepter qu’un patient vienne en lui demandant une sur-performance. Est-ce qu’on ne sort pas de l’éthique du rôle du médecin ?

FD :

Je ne crois pas qu’on sorte de l’éthique médicale quand on se rappelle que la santé est un état de bien-être. Si un homme vient pour la sur-performance, il faut lui répondre : « Je peux vous le donner, il n’y a pas de risque », et quand même en parlant un peu avec lui, en lui disant : « Est-ce que c’est une quête avec sens ? ». Et donc, même si c’est pour la sur-performance, il faut savoir répondre à la demande du patient et lui donner le médicament. Il n’y a pas de jugement de valeur à avoir, et c’est le marquis de Sade qui disait que : « Le pénis, c’est le chemin le plus court entre deux cœurs ». Donc si c’est la voie que l’homme a choisi pour son couple, il faut la respecter…