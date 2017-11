RGO = Aigreurs, brûlures d’estomac ou régurgitations

Les maux d'estomac se soignent et surtout s’évitent

Reflux Gastro Œsophagien, cela n’évoque sans doute rien de très précis. En revanche, avec aigreurs, brûlures d’estomac ou régurgitations, là on est dans la vie quotidienne de millions de personnes. Il faut soigner le RGO parce qu’il fait le lit du cancer de l’estomac.

Le RGO est un des tous premiers symptômes dont se plaint, paraît-il, un Français sur cinq. Avoir des aigreurs d’estomac après un repas trop copieux ou des aliments un peu trop acides, fait partie de la vie des 10 millions de Français qui vont réguliérement voir un médecin pour se débarrasser de ces brulures qui leur gache l’existence et surtout la nuit. Pour qui n’a jamais vraiment souffert de brulures d’estomac, il est difficile comprendre à quel point cela peut-être douloureux…

Contrairement à la crainte de tous ces gens qui souffrent, cela n’a rien à voir avec ce que l’on appelle un ulcère, qui est une plaie de la paroi de l’estomac. Alors qu’avec le reflux il s’agit, en fait, du passage d’une partie du contenu de l’estomac, qui contient de l’acide, dans l’œsophage qui est le tuyau qui relit cet estomac à la bouche. L’œsophage n’est pas spécialement fait pour recevoir de l’acide, ce qui n’est pas le cas de l’estomac protégé comme un évier. L’œsophage, c’est plutôt ambiance moquette. Il réagit en souffrant, comme la peau lors d’une brûlure.

En fait, il existe entre l’estomac et l’œsophage une valve, un clapet. On ne sait pas trop pourquoi, dans le cas du reflux, ce clapet ne joue pas bien son rôle.

Les médecins, qui ont longtemps négligé cette plainte trop fréquente de leurs patients, ont désormais décidé de prendre ce mal au sérieux D'abord, parce que la fréquence augmente. Parce que nous sommes souvent trop gros, que nous consommons certains médicaments toxiques pour notre estomac, comme les anti inflammatoires, ou tout simplement parce que la mode est aux vêtements trop serrés. Ensuite, chez 10 à 15 % des Français, ce reflux perturbe de façon significative la qualité de vie. Et chez ceux qui souffrent au moins une fois par semaine de reflux non traités, le risque de cancer de l'estomac est multiplié par 7. Des résultats à prendre très au sérieux d'autant que des solutions existent.

Le RGO se soigne mais surtout peut se prévenir

En dehors des conseils habituels, arrêt du tabac, diminution de l’alcool, perte de poids, que les gens sont sans doute un peu las d’ entendre répéter, et qui ne sont pas extraordinairement efficaces sur le reflux, la mesure la plus utile consiste à surélever la tête du lit par des cales, dormir avec plusieurs oreillers. Ainsi, en cas de reflux, l’acide ne reste pas trop longtemps dans l’œsophage.

Il y a aussi beaucoup de médicaments si j’en juge par toutes les publicités que l’on voit sur nos écrans de télé ou dans les journaux. Ce sont des publicités pour les produits les plus simples, en vente libre, les antiacides et les médicaments qui accélèrent la vidange de l’estomac et renforcent le tonus du clapet. En fait, le traitement efficace, ce sont les produits qui diminuent ou suppriment la fabrication d’acide par l’estomac. Aujourd’hui disponibles sous forme de génériques, donc bon marché. Le reflux gastro-oesophagien, est une souffrance inutile qui au long cours peut se révéler potentiellement dagereuse. Parlez-en sans tarder avec votre médecin généraliste si vous en souffrez.