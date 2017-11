Pesticides, métaux...

Le thé n'est pas toujours bon pour la santé

Une enquête de 60 million de consommateurs révélé la présence de nombreux contaminant (pesticides, métaux...) dans le thé, deuxième boisson la plus consommée des français.

2 français sur trois consomment du thé, par goûts, mais aussi pour ses vertus pour la santé. Propriétés diurétiques, anti oxydantes, anti inflammatoires, anti cancéreuses, protectrice du système cardiovasculaire, des études scientifiques ont montrés nombre de bénéfice de cette boisson. Mais qu’y-a-t-il exactement dans les préparations que nous trouvons dans le commerce ? 60 millions de consommateur nous apporte des éléments de réponses.

Le polyphénol, source des bienfaits du thé.

C’est cette molécule au propriété anti oxydante que confère au thé une partie de ses bénéfices. En quantité suffisante le polyphénol pourrait, d’après les études, prévenir les maladies cardiovasculaires, aider à la perte de masse grasse, ou encore renforcer notre squelette. Les polyphénols sont également présents dans divers aliments comme le chocolat, le vin, le café, ou les pommes.

Mais attention pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en cas de surdose de polyphénol diverses atteintes sont observées : digestives, neurologiques et cardiovasculaires, en rapport avec la présence de caféine, et hépatiques. La consommation pendant plusieurs mois de 4-6 tasses par jour peut entraîner des effets néfastes chez certains sujets.

Même si le thé vert contient plus de cette molécule miracle, il existe peu de différence avec le thé noir, et surtout une grande variation existe en fonction du produit que vous achetez.

Pesticides, fongicide et métaux.

L’enquête de 60 millions de consommateurs est formelle. Même pour les préparations biologiques et peu importe que vous consommiez du thé noir ou du thé vert, des polluant sont retrouvés. Même si la plupart d’entre eux sont retrouver en quantité inférieure aux normes, certaines préparations contenait jusqu’à 17 pesticides, et des métaux (aluminium, cadmium, mercure, arsenic).

Tous ces contaminent présent dans le sachet n’arriverons pas jusqu’à votre tasse, mais pour bénéficer au maximum des bienfait du thé, un conseil, choisissez le bien.