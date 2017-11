Contre la mort… la vie

Le mystère de la fécondation

Comment, parmi des centaines de millions, un seul spermatozoïdes arrive à ses fins. Voilà le mystère de la vie. Et bien la reconnaissance entre l’œuf de la maman et le spermatozoïde élu tient à deux protéines spécifiques, Izumo et Juno. Leur reconnaissance est la 1ère étape vitale de la fécondation chez tous les mammifères.

Giovanni_Cancemi/epictura Giovanni_Cancemi/epictura

Publié le 01.11.2017 à 14h00 A A Mots-clés : fécondation spermatozoïde ovule ovocytes