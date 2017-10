Sommet mondial C40

Pourquoi Docteur s’engage contre la pollution

Depuis dimanche, le C40, le réseau des grandes villes du monde engagées contre le réchauffement climatique, est réuni à Paris.

Il y a urgence, car les chiffres sont catastrophiques. L’incontestable revue médicale The Lancet a publié vendredi 20 octobre des chiffres qui ont fait la une des médias du monde entier : 9 millions de morts chaque année sont dues à la pollution, dont 6,5 millions rien que pour la pollution de l’air. Soit 3 fois plus que le Sida, la tuberculose et le paludisme réunis…

L’agence européenne pour l’environnement estime le chiffre de décès prématurés, c’est-à-dire avant 65 ans, liés à ce problème à 500 000 par an en Europe.

Et tous les spécialistes s’accordent pour considérer ce bilan probablement sous-estimé...

Pourquoi Docteur a décidé de s’engager dans ce combat contre la pollution et reviendra toute cette semaine sur le dossier épineux de la pollution et de ses ravages sur notre santé.

Lundi : La part de la pollution de l’air due à l’automobile

Mardi : Pollution et descendance

Mercredi : Les affaires de cœur de la pollution

Jeudi : Les poumons en danger

Vendredi : Pollution et exercice physique