Des droits entamés

Quatrième point développé par les praticiens hospitaliers : la retraite. N’étant pas réellement fonctionnaires, ils sont rattachés à l’Ircantec, une institution de retraite complémentaire pour les agents contractuels du public. Or, une réforme est venue supprimer les points de retraite sur les comptes épargne-temps (CET) des médecins, sur lesquels ils peuvent épargner leurs heures supplémentaires, ensuite convertissables en repos ou en argent.

« Personnellement, je n’ai pas pu prendre de jours de congé, et j’ai demandé à être rémunéré des heures de mon CET, explique le Dr Doppia. La réforme étant rétroactive au 1er janvier 2017, je vais donc perdre des points de retraite. » C’est aussi le cas de l’essentiel des PH, qui travaillent en moyenne 54 heures par semaine.





"Il en va de l’intérêt des patients"

« Au-delà de ces éléments précis, le vrai motif de notre grève tient dans l’expression de notre colère face à la dégradation de l’hôpital public. Sa performance est là, et est reconnue, mais nous travaillons dans des conditions de moins en moins acceptables. Il en va aussi de l’intérêt des patients », conclut le Dr Doppia.

Sur le taux de suivi de la grève, le président d’Avenir hospitalier semble se faire peu d’illusions, car l’hôpital doit continuer à fonctionner, et le fera, de toute manière, avec les praticiens non titulaires et les intérimaires, qui sont de plus en plus nombreux à l’hôpital. Mais il espère que le message fort que les PH souhaitent envoyer sera bien reçu par le gouvernement.