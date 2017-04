Quelles seront, selon vous, les conséquences de cette réforme ?

Olivier Le Pennetier :Si la durée de l’internat est raccourcie, la formation sera moins bonne et les soins apportés aux patients en pâtiront. Et surtout les services reposeront sur des étudiants peu encadrés et mal formés.

Quelles sont vos réclamations ?

Olivier Le Pennetier : Concernant la fin de notre internat, nous voulons toujours être considérés comme des étudiants et bénéficier d’une autonomie supervisée, et donc avoir accès à un médecin titulaire. Si nous sommes considérés comme des assistants, et non plus des internes, nous voulons une revalorisation salariale.

Nous soulevons aussi le problème de l’accès au secteur 2. Actuellement deux ans en tant qu’assistant ou chef de clinique assistant, nous donne accès au secteur 2. Nous demandons donc que l’année obligatoire d’assistanat instauré dans l’internat soit reconnue. Et de même, nous demandons que les postes d’assistants ne soient pas supprimés.

Vous êtes soutenus par des syndicats et des sociétés savantes, mais des voix se sont élevées contre cette mobilisation, notamment le doyen de l'université Paris VI…

Olivier Le Pennetier : Cette mobilisation divise car cette réforme est en discussion depuis 2009, elle est donc attendue. Tout le monde veut améliorer les études médicales donc tout le monde perçoit ce texte comme un aboutissement. Mais dans le détail, cette réforme ne va pas du tout. Nous sommes encore dans le brouillard complet, et en plus dans 4 semaines nous n’aurons pas les mêmes personnes devant nous, tout change. Il est donc très difficile d’avoir des garanties.