Appel d’offres IHU

Recherche : les chercheurs en colère contre le gouvernement et l’Inserm

Le gouvernement a modifié les règles d'un appel à projets de recherche majeur et l'a repoussé à l’été 2018. Une décision qui a déclenché la colère des chercheurs.

Un appel à projets des Instituts hospitalo-universitaires (IHU) devait clôturer le 10 octobre. À la clef : l’attribution de 200 millions d’euros, sur deux ou trois projets de recherche de grande ampleur, impliquant notamment hôpitaux, universités et Inserm. Seulement, le 2 octobre dernier, un communiqué conjoint des ministères en charge de la Santé et de la Recherche est venu tout remettre en cause.

Il annonçait officiellement, à huit jours du terme, le report de l’appel d’offre « à l’été 2018 ». Le communiqué précisait également que seulement deux projets seraient choisis, avec une dotation respective maximale de 50 millions d’euros, et que leur mode de gouvernance serait revu. Une décision confirmée par un arrêté au journal officiel, daté du 6 octobre.

Ce demi-tour soudain a déclenché la colère des chercheurs impliqués dans le projet. Ils reprochent au gouvernement ce changement de dernière minute, alors qu’ils travaillent depuis des mois sur l’appel d’offre. Ils reprochent au passage des manipulations politiques entre les instituts, sur la gouvernance des projets et de la recherche médicale en général.

Le président du jury démissionne

« Cela m’a plongé dans une grande confusion, car personne ne m’en avait parlé, s’étonne auprès d’AEF le Pr Richard Frackowiak, chef du service de neurologie au CHU de Lausanne (Suisse), et président du jury international des IHU. La confirmation est arrivée sous forme de communiqué de presse, ce que je trouve bizarre pour une pareille annonce. »

Le neurologue a alors pris la décision de démissionner de son poste de président du jury. « Je suis forcé de démissionner, explique-t-il pour APMNews. L’indépendance du jury est rejetée, la gouvernance sur la base d’une fondation est rejetée, [ainsi que] les compromis qui essaient d’être constructifs. »

Pour lui, ce mode de gouvernance permettait une bonne coordination entre les différents acteurs de la recherche impliqués dans les projets, et autorisait la bonne autonomie de ces projets. Mais cette autonomie était vue d’un mauvais œil par le directeur de l’Inserm, a-t-il ajouté.