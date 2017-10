Heureusement, aucun n’a développé de symptômes sévères

« Nous avions tous nos lunettes hollywoodiennes sur le nez, et elles nous ont aveuglés, nous empêchant de voir les autres possibilités, poursuit Marc Couturier, directeur médical du laboratoire qui a effectué les tests. Nous ne devons pas oublier que le virus du Nil occidental circule depuis un moment, et est toujours bien présent. »

Il circule un peu partout sur la planète, et « se maintient dans la nature au moyen d’un cycle impliquant une transmission entre les oiseaux et les moustiques, explique l’OMS. Il peut infecter l’être humain, le cheval et d’autres mammifères. »





Une forme neurologique dangereuse

Dans quatre cas sur cinq, les personnes infectées par le virus ne développent pas de symptômes. Les autres développent une fièvre, des céphalées, une fatigue physique, des douleurs, des nausées et vomissements, et parfois des éruptions cutanées.

Une forme clinique, neurologique, peut aussi intervenir, chez une personne sur 150 environ, notamment chez les personnes âgées de plus de 50 ans, ou celles dont le système immunitaire est défaillant. Raideurs de nuque, tremblements, convulsions, paralysies… Les formes les plus graves peuvent mener jusqu’au coma, et à la mort.

Il n’existe ni vaccin, ni traitement spécifique. Seuls les symptômes seront pris en charge par les médecins. En 2016, en Europe, 225 cas humains ont été identifiés, notamment en Roumanie et en Italie. Sans faire de victimes.