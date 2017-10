Une attente intenable

Sans se décourager, le couple a décidé de persévérer. La soeur d'Amber, Taylor, s'est alors jointe au projet, en décidant d'aider sa soeur. Elle lui a fait don de ses ovules. Mais, là encore, la première tentative de FIV a échoué.

« Mentalement, physiquement, émotionnellement et financièrement, je ne pensais pas pouvoir poursuivre », se rappelle-t-elle. Mais trois mois plus tard, les trois personnes impliquées ont retenté le coup. « Les deux semaines d'attente étaient intenables, se souvient-elle. Un jour, j'avais l'impression que cela avait fonctionné, et le lendemain, j'avais l'impression d'un échec. »

Finalement, la bonne nouvelle est tombée. Malgré les désagréments du début de grossesse, tout le monde, et Amber en premier, était ravi. D'autant plus en apprenant que la FIV avait tellement bien fonctionné qu'elle attendait non pas un enfant, mais des jumeaux : un garçon, et une fille.

Raconter son histoire est pour elle l'occasion de transmettre un message d'espoir à d'autres femmes qui, comme elle, après plusieurs échecs de FIV, commencent à désespérer.