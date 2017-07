Rupture de l’utérus

Grossesse : un fœtus sauve sa mère d’une complication rare

Une femme enceinte a été sauvée par son fœtus. Le dos du bébé s’est plaqué contre une brèche dans l’utérus. L’effet de succion a évité de graves complications.

Avant même d’être né, ce bébé a sauvé la vie de sa mère. Et la sienne par la même occasion. Les médecins obstétriciens du CHRU de Lille (Nord) ont assisté à un phénomène rarissime, qu’ils décrivent dans l’European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. Une femme de 31 ans a été sauvée d’une rupture utérine par son fœtus. Celui-ci a colmaté la brèche avec son dos, évitant des complications graves.

Lorsqu’elle s’est présentée aux urgences, la patiente qui fait l’objet de cette étude de cas ne présentait aucun signe alarmant. Admise pour des douleurs abdominales subites et fortes, la femme n’avait pas commencé le travail, ne souffrait pas de contractions.

Mais face à sa résistance aux antalgiques, les médecins ont soupçonné un trouble grave : une dissection de l’aorte, pouvant se solder par une hémorragie interne. Un angioscanner a alors été réalisé dans l’urgence. Cet examen permet de visualiser les vaisseaux sanguins, difficilement observables avec les autres types d’imagerie.





L’effet de succion

La future mère ne souffrait pas d’une dissection aortique mais d’une complication bien plus rare liée à sa grossesse. Son utérus, fragilisé par une césarienne précédente, s’est rompu sur une longueur de 10 centimètres. Cela touche moins d’1 % des femmes ayant un utérus cicatriciel.

En temps normal, les symptômes d’une rupture utérine sont clairs : douleurs abdominales, chute de la pression artérielle, contractions plus faibles et anomalies du rythme cardiaque fœtal. Autant de signes qui étaient absents ce jour-là. Et pour cause.

Le fœtus s’est retourné et a collé son dos contre la zone de rupture. Un effet de succion a alors rapproché les parois du muscle utérin, avec plusieurs répercussions positives. Restée dans l’organe de gestation, la poche des eaux ne s’est pas rompue. Le cordon ombilical n’a pas non plus fait de prolapsus et les artères du muscle sont restées intactes.