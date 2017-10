D’autres à venir

Toutes ces formulations seront disponibles sous plusieurs dosages, compris entre 25 et 200 mg pour le Levothyrox et l’Euthyrox, entre 25 et 150 mg pour la L-Thyroxin Henning, et à 150 mg/mL pour la L-Thyroxine Serb buvable.

L’ANSM rappelle que les patients qui ne rencontrent pas de problème et sont stabilisés avec la nouvelle formule du Lévothyrox ne doivent pas changer de traitement, et que toute modification ou arrêt thérapeutique doit s’envisager avec un médecin.

Pour les autres, afin augmenter l’offre thérapeutique et satisfaire un maximum de patients, d’autres médicaments pourraient être commercialisés dans les mois à venir.



Spécialités à base de lévothyroxine disponibles (Source : ANSM)