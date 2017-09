En Australie

La blogueuse qui s'était inventée un cancer condamnée à 275 000 euros d'amende

Devenue célèbre dans le monde entier pour avoir survécu à un cancer, elle vient d'être condamnée pour avoir trompé l'opinion.

Une blogueuse australienne qui avait prétendu à tort avoir souffert d'un cancer du cerveau et s'en être sortie grâce aux thérapies naturelles a été condamnée jeudi 28 septembre à 275 000 euros d'amende.

La Cour fédérale de Melbourne a jugé que Belle Gibson avait trompé l'opinion quand elle avait publié en 2013 un ouvrage de cuisine à succès et une application pour smartphones.



Après être parvenue à la célébrité grâce au récit de sa prétendue victoire contre son cancer du cerveau, Belle Gibson, 25 ans, avait publié en 2013 un ouvrage de cuisine à succès. « The Whole Pantry » (Tout le garde-manger) présentait 80 recettes pour la plupart à base de plantes, inspirées de son prétendu combat contre la maladie.





Une belle success story... complètement fausse

La blogueuse australienne y expliquait avoir utilisé des thérapies naturelles, la médecine ayurvédique, par exemple, et suivi un régime sans gluten et sans sucre raffiné pour terrasser la maladie. Une belle success story à l'australienne qui s'est écroulée en 2015.



Cette année-là, la jeune femme avoue dans The Australian Women's Weekly avoir menti et n'avoir jamais été malade. Il est également apparu qu'elle n'avait pas fait de dons comme promis à des organisations de bienfaisance.



Elle a été condamnée a une amende de 410 000 dollars australiens, alors qu'elle avait tiré environ 420 000 dollars australiens de revenus de son livre et de ses activités sur les réseaux sociaux.