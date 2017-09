Paris n’attire pas forcément

L’Association nationale des jeunes gériatres l’avait senti. Durant l’été, avant que les étudiants valident leurs choix au mois de septembre, elle avait tenté de rallier des futurs médecins à sa spécialité. Elle avait mené une campagne, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire valoir l’intérêt de la gériatrie. En vain, apparemment. Sur les 200 places disponibles, 29 n’ont pas été pourvues, soit un taux de remplissage d’un peu plus de 85 %.

Même si elle laisse 8 postes en route (sur 505), la psychiatrie ne s’en sort pas si mal, avec un taux de remplissage de 98,5 %. C’est un peu mieux que la santé publique (94 %).

Du côté des hôpitaux, certains ne semblent pas avoir les faveurs des futurs médecins. Les CHU de Tours et de Limoges ne sont pas parvenus à recruter respectivement 9 et 12 % de leurs effectifs. Les hôpitaux de l’est de la France (Besançon, Dijon, Nancy, Reims) laissent aussi tous quelques postes en route. Le prix de l’hôpital le moins attractif revient au CHU de Caen, à qui il manque 14 % d’internes. Paris, étonnamment, ne fait pas le plein non plus, avec 10 % de postes non pourvus.