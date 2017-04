Mobilisation générale

Internat de médecine : les étudiants campent sur leurs positions

La mobilisation des étudiants en médecine contre la réforme de l'internat se poursuit. Des mouvements de grèves s'organisent partout en France pour réclamer le report de la réforme.

La gronde des internes en médecine ne faiblit pas. Après une assemblée extraordinaire organisé ce week-end, l'Intersyndicat national des internes (ISNI) a décidé de poursuivre son mouvement de grève et réclame un report de la réforme des études médicale d’au moins un an.

Les futurs médecins jugent que cette réforme de leur apprentissage n’est pas aboutie, voire même qu’elle serait dangereuse. Leur principal grief est la fusion entre leur dernière année d’internat et l’assistanat, soit remplacer une année de cours théorique par une année de pratique auprès des patients avec un superviseur. Ils estiment que cette mesure va raccourcir leur temps de formation et donc sa qualité.

En outre, ils considèrent que les nouvelles maquettes de spécialités, ne sont pas finalisées alors que la rentrée des nouveaux internes approche à grands pas. De plus, le Conseil d’Etat attend un projet de décret pour le 1er mai prochain. « De manière réaliste, trop de points sont encore flous et les délais sont reconnus trop courts par l’assemblée générale qui se doit de protéger la formation des internes actuellement en cursus ». Ainsi, à plus de 60 %, les étudiants se sont prononcés en faveur d’un report de la réforme à la rentrée 2018-2019.

Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Olivier Le Pennetier, président de l'ISNI :