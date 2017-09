Etablissement infesté

Perpignan : une crèche fermée à cause des puces

La présence de puces a provoqué la fermeture en urgence de la crèche Hippolyte-Desprès à Perpignan. Elle devrait rouvrir ce mercredi 20 septembre.

Les parents sont habitués à craindre son cousin plus petit. Cette fois, ce sont des puces qui font vivre un calvaire aux familles de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Une crèche de la ville a été fermée temporairement à cause de ces insectes, révèle France Bleu Roussillon. Le temps de nettoyer les locaux et éradiquer ces sales bêtes.

L’alerte a été lancée le 15 septembre, par le personnel en poste à la crèche Hippolyte-Desprès. L’établissement est infesté de puces qui s’attaquent aux enfants. Envoyé sur place, le service hygiène de Perpignan ne traîne pas. Les locaux sont fumigés afin de faire fuir les puces. Le week-end passé, les employés doivent s’y faire : les insectes ont décidé de s’installer.

Cette fois, la crèche est fermée en urgence, les bambins remis à leurs parents. Une deuxième campagne d’éradication est organisée. « Nous ne voulions prendre aucun risque avec les enfants », explique à France Bleu Michèle Fabre, élue en charge des crèches à Perpignan. La structure restera fermée jusqu’à mercredi, puis devrait rouvrir ses portes.





Un passif lourd

Cette mauvaise surprise devrait rester sans conséquence pour les 75 enfants inscrits à la crèche Hippolyte-Desprès. S’ils restent la proie favorite des puces, après les animaux, les bambins s’en sortent le plus souvent avec de simples démangeaisons.

Une surinfection des lésions cutanées peut toutefois survenir. Elle se traduit alors par une fièvre et une anémie. Les désinfecter à l’aide d’une solution antiseptique est donc recommandé.

Malgré cette relative inoffensivité, les puces ont tout de même mauvaise presse. Il faut dire qu’en plus des démangeaisons, elles ont été à l’origine d’épidémies tristement célèbres. L’insecte peut, en effet, véhiculer le bacille Yersinia pestis, responsable de la peste. C’est par elle que la Peste Noire, qui a tué 30 à 50 % de la population européenne au XIVe siècle, est arrivée. La puce est également capable de transmettre le typhus murin ou encore certaines maladies parasitaires comme la tularémie ou des vers plats chez l’animal.