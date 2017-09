Rapport de l'Assurance maladie

Accidents de travail : une baisse historique

Le secteur du BTP enregistre un baisse importante des accidents de travail, tandis que le secteur de l'aide à la personne est lourdement impacté.

Le nombre d’accidents du travail est au plus bas depuis 1946. L’an dernier, plus d’un million de sinistres (accidents du travail, de trajet et maladies professionnelles) ont été reconnus et pris en charge. Quelque 764 000 d’entre eux ont entraîné un arrêt de travail ou une incapacité permanente, révèle le dernier rapport de la branche Assurance Maladie – Risques Professionnels.

Ce recul de la sinistralité tient notamment à la baisse du nombre des accidents de travail dans le BTP. Ce secteur reste tout de même l’un des plus touchés. En outre, les troubles musculo-squelettiques (TMS) comme les cancers liés à l’amiante diminuent, respectivement de 4 et 9,5 %.

Source : dossier de presse de la branche Assurance Maladie – Risques Professionnels.



7 fois plus d'affections psychiques

En revanche, le nombre de cancers professionnels hors amiante augmente (+10 %) et les affections psychiques explosent (+40 %). Dans son édito, Marine Jeantet, directrice des risques professionnels, précise que les cas de pathologies psychiques pris en charge comme maladies professionnelles ont été multipliés par 7 en 5 ans.

Par ailleurs, ce rapport montre que le secteur de l’aide et services à la personne est en mauvaise santé. Entre 2015 et 2016, le nombre d’accidents et de maladies a augmenté de 2 % et atteint « une fréquence préoccupante ». En effet, 94,6 accidents de travail pour 1 000 salariés sont enregistrés en 2016, soit trois fois plus que la moyenne. En 10 ans, la sinistralité de ce secteur a augmenté de 45 %.

Prévention

Quid de la prévention dans le milieu professionnel ? La baisse importante des accidents dans le BTP prouve son efficacité. Au moins 1 600 maîtres d’ouvrage ont été formés, pour diffuser les critères de sécurité et santé au travail et ainsi prévenir les chutes. Des milliers de visites d’entreprises et chantiers ont également permis d’enseigner les bons gestes.

S’agissant de la prévention des cancers professionnels, des efforts ont également été notés. En 2016, plus d’un tiers des 600 entreprises ciblées ont mis en place des équipements et des actions de sensibilisation pour protéger les salariés des risques d’exposition aux fumées de moteur diesel.